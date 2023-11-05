شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وبنزيمة اختارا بيلينجهام ثالث خيار لجائزة أفضل شاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن ترشيح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، لجمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ بالمركز الأول ثم زميله السابق في برشلونة بيدري وجعل نجم ريال مدريد جود بيلينجهام ثالثاً في خياراته لجائزة كوبا التي تقدم لأفضل لاعب شاب في العام والتي ذهبت في النهاية لنجم الريال.

وكشف التقرير عن أن ميسي والفرنسي كريم بنزيمة نجم الريال السابق ومهاجم الاتحاد السعودي حالياً كانا الوحيدان اللذان لم يصوتا لبيلينجهام أولاً من بين الـ12 نجم سابق فائز بالكرة الذهبية.

وكشف فابريزيو رومانو خبير التنقلات الإسباني بتغريدة عن خيارات بنزيمة وكانت كامافينجا (زميله السابق في الريال) ثم بيدري واعد برشلونة وأخيراً بيلينجهام.

الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان صوت لبيلينجهام أولاً ثم بيدري ثم كامافينجا، وصوت الأسطورة البرازيلي رونالدينيو ليبينجهام أولاً ثم بيدري ثم كامافينجا.

واختار النجم الكرواتي لوكا مودريتش زميله بيلينجهام أولاً ثم زميله الآخر كامافينجا وأخيراً جافي نجم برشلونة، فيما اختار الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو بيلينجهام ثم موسيالا وأخيراً بالدي.

الأسطورة البرتغالي لويس فيغو اختار بيلينجهام ثم أنتونيو سيلفا ثم كامافينجا وذهب أسطورة هولندا ماركو فان باستن ليبيلنجهام أولاً ثم بيدري ثم كامافينجا، وأختار الأسطورة أوليغ بلوخين أولاً بيلينجهام ثم جافي وأخيراً كامافينجا، واختار شفشنكو بيلينجهام أولاً ثم كامافيجا وأخيراً بيدري.

كانافارو نجم إيطاليا السابق اختار بيلينجهام ثم كامافينجا ثم بيدري فيما اختار البرازيلي كاكا بيلينجهام أولاً ثم موسيالا وبالدي.