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توقف قطار أفضل فريق في أوروبا

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقف قطار انتصارات فنربغشة على مدى 19 مباراة هذا الموسم، والتي أكسبته لقب أفضل فريق أوروبي مساء السبت بعد الخسارة 2-3 على أرضه من ضيفه طرابزون سبور، وسجل أهداف الضيوف مهاجم ساوثمبتون السابق بول أونواشو بعد مرور 10 دقائق فقط ثم أضاف بيرات أوزدمير الهدف الثاني في الشوط الأول وختم جناح أرسنال السابق نيكولاس بيبي بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني.
وانتفض فنربغشة وسجل عبر دوسان تاديتش من ركلتي جزاء وافتقد فريق المدرب إسماعيل يوستيك البرازيلي فريد المنتقل من مانشستر يونايتد في الصيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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