شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يخصص سريراً ضخماً لتدليك هالاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تسبب ضخامة جسم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في عدم وجود سرير تدليك مناسب لقامة مقاتل الفايكنغ، ما دفع النادي الإنجليزي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي إلى نصب سرير جديد ضخم من أجله فقط.

وفي التفاصيل، كشف الظهير الإنجليزي كيل ووكر عن اللقب الذي أطلقه زملاء هالاند عليه وهو «the big E»( إي الكبير) وبرر ووكر هذه الكنية وقال عبر حسابه على السوشيال ميديا: «إنه ضخم فقط، أليس كذلك؟ لهذا نسميه إي الكبير. توجب علينا شراء سرير جديد في غرفة العلاج، لأن السرير العادي لا يكفيه. كان يجب أن يكون له سريره الخاص المميز».

وأكد ووكر أن هالاند على الرغم من نجوميته ليس متكبراً وقال: «من الواضح أنه نجم كبير لكن بألطف طريقة ممكنة، هو يعرف أنه نجم لكنه ليس مغروراً».

من جهته، أكد نجم الفريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز عدم فقدان سنه في المباراة أمام بورنموث وأن ما ظهر على الشاشة كان أثر دم في السن. ونشر ألفاريز صورة على حسابه في إنستغرام بأسنان كاملة وقال: إن كل شيء على ما يرام وبدت عليه السعادة بالسداسية التي تناوب عليها نجوم سيتي على حساب بورنموث، ليؤكد حامل اللقب أنه يستطيع هز شباك الخصوم حتى لو لم يسجل هالاند الذي شوهد وهو يعرج بعد عرقلة قوية من إليا زبارني.