شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يجرب شاي ميسي ويعلم النجم الأرجنتيني طريقة العيش في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تابع العالم تسليم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام جائزة الكرة الذهبية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرص بيكهام المالك الشريك لنادي إنتر ميامي، أن يكون هو من يسلم الجائزة للاعب فريقه كي يكتب اسم ميسي في تاريخ كرة القدم بالولايات المتحدة كأول لاعب بالدوري يحصد الجائزة الثمينة، وقال بيكهام: «من المميز جداً أن أقول إنه لاعب ميامي وإنه في مدينتنا، سيحتفل ميسي بالجائزة مع زملائه وعائلته وسنحرص على إقامة حفل خاص له على طريقة ميامي وأؤكد لكم أنه سيكون حفلاً مميزاً».

مهد ميسي لهذه الشراكة والصداقة إذ نشر فيديو تهنئة لبيكهام في 2018 بعد شرائه إنتر ميامي وقال فيه بالإسبانية: «تهانينا أولاً، أردت أن أتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع وهذا المنصب الجديد لك ومن يدري ربما بعد بضع سنوات يمكنك الاتصال بي هاتفياً».

عرف بيكهام بخبرته أن ميسي، لاعب باريس سان جيرمان حينها، يريد الانتقال لفريقه واعترف ميسي لاحقاً أن بيكهام كان واحداً من عناصر موافقته على الصفقة وقال: «أرشدني وأخبرني بعض الشيء عن تجربته بالدوري الأمريكي لكنه قال لي إن الدوري تطور منذ قدومي. أنا وزوجتي شعرنا بسعادة كبيرة للانتقال وكانت بداية لطيفة».

تطورت الصداقة بين آل بيكهام وآل ميسي مع مرور الوقت ومنحت فكتوريا زوجة ميسي فرصة الاندماج مع المجتمع المخملي كما زودتها بنصائح حول تربية 3 أولاد كما فعلت مع أبنائها الثلاثة من بيكهام.

بيكهام من جهته، زود صديقه الأرجنتيني بنصائح عن كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الأمريكية، وحرص على حضور المشاهير وجلوسهم في منصة الشخصيات المهمة بمباريات الفريق في معقله والتي كانت قبل وصول ميسي شبه خالية.

بيكهام جرب أيضاً شاي ميسي المفضل «ماتيه» ونشر على حسابه صورة كتب تحتها: «إن كان جيداً لليو» مرفقة بإيموجي إبريق شاي، وعلق ميسي على الصورة: «سأصنع لك ماتيه من نوعية جيدة» في إشارة واضحة لعمق الصداقة بين نجمي الكرة رغم الخلاف الأزلي بين بريطانيا والأرجنتين وكره الأسطورة مارادونا للإنجليز.