شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تلجأ لحيلة البرازيلي روماريو لتحرير والد نجم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قررت كولومبيا اللجوء إلى حل أسطورة البرازيلي روماريو عندما تعرض والده للاختطاف في 1994 وطلب الخاطفون فدية 7 ملايين دولار وأطلق سراحه بعد 48 ساعة من تهديد روماريو بعدم المشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم ثم قاد روماريو البرازيل للقب العالمي الرابع.

ولجأت كولومبيا لحل روماريو وطالبت بتأجيل مباراتها المقبلة أمام البرازيل في 17 نوفمبر / تشرين الأول الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في حال لم يطلق الخاطفون سراح والد نجم ليفربول والمنتخب لويس دياز.

ولم تفلح عمليات البحث المكثفة براً وجواً في العثور على والد دياز كما لم تفلح المظاهرات الشعبية في إقناع الجبهة اليسارية المعارضة ELN التي اختطفته بتحريره، لكن يبدو أن حيلة روماريو أثمرت، إذ أعلنت ELN مساء السبت أنها تعمل على عملية تحريره.

وتعد عمليات الاختطاف في أمريكا اللاتينية لأقارب نجوم الكرة إحدى وسائل الضغط السياسي على الحكومات لتلبية مطالب معينة أو الحصول على أموال، لكن اللاعب يدفع في النهاية الثمن بالقلق والمال أيضاً.

وعلق وزير الداخلية الكولومبي فيرناندو فيلاسكو السبت: «ممثلون عن الجبهة اليسارية أكدوا للحكومة قرب إطلاق سراح والد دياز وأنه سيتم الاتفاق على تسليمه في منطقة آمنة».