الامارات | منتخب رومانيا يتوج بطلاً لكأس العالم المصغرة في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، مساء أمس منتخب رومانيا بطلا لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 بعد الفوز على نظيره الكازاخستاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام البطولة التي استضافتها رأس الخيمة من 26 أكتوبر الماضي إلى 4 الجاري بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة بمشاركة منتخبات 32 دولة حول العالم.