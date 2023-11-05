الامارات | ليفربول وريال مدريد ونهائي السوبر الإفريقي.. مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم الأحد العديد من المباريات والمواجهات القوية على المستوى الدوريات العربية والعالمية والبداية ستكون من أقوى الدوريات العالمية ومواجهة منتظرة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث سيحل ضيفا على لوتون تاون بملعب "كينلورث رود".

ويشهد الدوري الإنجليزي، مباراتين في الدوري الإنجليزي حيث يحل أستون فيلا ضيفًا على نوتينغهام فورست على ملعب "سيتي جراوند"، ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون بملعب "كينلورث رود".

وفي الدوري الإسباني يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" صاحب الأرض ريال مدريد، مع رايو فاييكانو، في الأسبوع الـ 12 من الدوري الإسباني،

أما الدوري السعودي فيشهد مواجهة التعاون مع ضمك في الجولة الثانية عشر من "دوري روشن"، ويستضيف الحزم نظيره الوحدة، ويصطدم الرياض بـ الأهلي على ملعب "الأمير عبد الله الفيصلي".

وفي الدوري المصري، يصطدم الإسماعيلي بـ طلائع الجيش، على ملعب الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السادسة، إلى جانب مواجهة قوية بين مودرن فيوتشر وإنبي، والمصري يصطدم بـ البنك الأهلي.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي، على ملعب "مركب محمد الخامس".

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا 18:00 مساء

لوتون تاون ضد ليفربول 20:30 مساء

الدوري الإسباني

جيبورتيفو ألافيس ضد ألميريا 17:00 مساء

فالنسيا ضد غرناطة 19:15 مساء

فياريال ضد أتلتيك بيلباو 19:30 مساء

ريال مدريد ضد فاليكانو 12:00 منتصف الليل

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 18:00 مساء

مودرن فيوتشر ضد إنبي 18:00 مساء

المصري ضد البنك الأهلي 21:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد ضمك 19:00 مساء

الحزم ضد الوحدة 19:00 مساء

الأهلي ضد الرياض 22:00 مساء



نهائي دوري السوبر الإفريقي

الوداد المغربي ضد صن داونز 22:00 مساء

الدوري الإيطالي

روما ضد ليتشي 19:00 مساء

فيرونتينا ضد يوفنتوس 23:45 مساء



الدوري الألماني

فولفسبورج ضد فيردر بريمن 18:30 مساء

هايدنهايم ضد شتوتجارت 20:30 مساء