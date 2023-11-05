ليفربول و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الليلة.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ولوتونفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب «كينلورث رود» ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتُذاع مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها خالد الحدي.

ترتيب ليفربول ولوتون تاون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يحل لوتون تاون بالمركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

ويسعى ليفربول للفوز في لقاء اليوم، حتى يصل للنقطة رقم 26، ويزاحم فريقي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 27 نقطة، وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

في سياق متصل تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعام 2023 والمقدمة من جانب رابطة مشجعي كرة القدم.

ويتنافس محمد صلاح، مع ثنائي مانشستر سيتي رودري و هالاند، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

ويحدد الفائز بالجائزة بناءً على تصويت الجماهير، وذلك بموعد أقصى حتى منتصف نهار الاثنين 20 نوفمبر، وسيتم تسليم الجوائز في حفل يُقام في لندن يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر كما أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي.