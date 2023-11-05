حسام غالي يغيب عن اجتماع مجلس الأهلي بعد الخروج من الدوري الأفريقي "خاص"

ياسر رشاد - القاهرة - غاب حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اجتماع المجلس في الساعات القليلة الماضية.

ولم يحضر غالي أول اجتماع للمجلس بعد الخروج من الدوري الأفريقي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بعد الخسارة ذهاباً في جنوب أفريقيا بنتيجة 0-1 ثم التعادل في القاهرة بدون أهداف.

ولم يعلن غالي أسباب غيابه عن الاجتماع الذي حضره محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العامري فاروق والدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي ومحمد الغزاوي ومي عاطف أعضاء المجلس.

في سياق متصل، كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد “رجال” المشاركة في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

وتقرر إقامة منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

كما حرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ويشهد مساء الأحد المقبل مغادرة بعثة الأهلي القاهرة، حيث يخوض الفريق الأحمر أولى مواجهاته في المونديال مع فريق النور السعودي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري.