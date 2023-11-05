مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام ريمس في الدوري الفرنسي

استقر بيير أريستوي، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ريمس.

وأنهى مصطفى محمد رفقة فريقه نانت، استعداداته لمواجهة نظيره ريمس، في الساعات القليلة القادمة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويستضيف نانت نظيره ريمس، اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر الجاري، على ملعب “لا البوجوار”، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

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ومن المقرر أن يشارك مصطفى محمد، في مباراة نانت ضد ريمس، والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث أحداث مباراة نانت ضد ريمس في بطولة الدوري الفرنسي، عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشكيل نانت المتوقع أمام ريمس

ومن المتوقع أن يلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت أمام ريمس، بعدما شارك كبديل في المواجهة السابقة ضد لانس.

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: فابيان سينتونزي – أندري جيروتو – جوين هاجام.

الوسط: نيكولاس بالويس – بيدرو تشيريفيلا – موتوسامي – سيسوكو.

الهجوم: سيمون – بلاس – مصطفى محمد.

ويحتل نانت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، فيما يقع ستاد ريمس في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.