ثلاثي الزمالك يتمرد ويشعل أزمة جديدة قبل مواجهة بيراميدز

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة جديدة داخل نادي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي طولة كأس مصر، بسبب ثلاثي الفريق.

وأوضحت التقارير، أن ثلاثي نادي الزمالك أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، قد غاب عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد، قبل مواجهة بيراميدز.

وأفادت التقارير، بأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لم يظهروا في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أزمة استبعادهم من مواجهة زد الماضية.

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وأشارت إلى أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، طالب مجلس إدارة النادي بضرورة التحقيق مع الثلاثي عقب غيابهم عن التدريبات.

وكان الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، قد تم استبعادهم من مباراة الزمالك الماضية ضد زد في بطولة الدوري، بسبب خروجهم دون إذن من المعسكر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في السابعة مساءً.