الاهلي يوقع غرامة مالية على نجمه بعد مباراة المقاولون العرب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على أن النادي الاهلي سيوقع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة، بعد مباراة الفريق ضد المقاولون العرب في الدوري.

وشارك أفشة في التشكيل الأساسي لفريق الاهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وصنع أفشة هدف الاهلي الأول أمام المقاولون العرب، في لقاء انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح القلعة الحمراء.

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وقام كولر باستبدال أفشة في الدقيقة 62 ودخل أليو ديانج بدلًا منه، حيث ظهر أثناء خروجه من الملعب وكأنه يعترض على قرار استبداله.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، إن أفشة اعترض على استبداله في مباراة الاهلي والمقاولون العرب، وكان يجب عليه أن يفعل ذلك.

وأوضح شوبير، أن هناك نظام وانضباط داخل النادي الاهلي، وسيتم توقيع عقوبة مالية على أفشة على خلفية ذلك.

واختتم:”كولر استفاد من عملية التدوير أمام المقاولون العرب، وموديست ظهر بشكل مقبول في الشوط الأول، وإمام عاشور كل مباراة يثبت أنه أفضل صفقة لـ الاهلي”.