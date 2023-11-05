موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

تشهد الساعات القليلة القادمة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الوداد المغربي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي 2023.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة الوداد ضد صن داونز، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، في النسخة الأولى للبطولة.

وسيتم إقامة مواجهة نهائي الدوري الأفريقي من مباراتي ذهاب وإياب، ستكون المواجهة الأولى في معقل الوداد المغربي، والثانية وسط جماهير صن داونز.

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وكان الوداد المغربي، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 مجموع المباراتين.

بينما حجز صن داونز المقعد الثاني في نهائي الدوري الأفريقي، بعد الفوز على النادي الاهلي في نصف النهائي بنتيجة هدف وحيد.

موعد مباراة نهائي الدوري الأفريقي بين الوداد ضد صن داونز

ويستضيف الوداد المغربي نظيره صن داونز، اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد مركب محمد الخامس.

وستنطلق أحداث مباراة ذهاب نهائي الدوري الأفريقي بين الوداد وصن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة الوداد وصن داونز، عبر قناة أون تايم سبورتس، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الوداد وصن داونز، كانت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ونجح الفريق المغربي في الإطاحة بنظيره الجنوب أفريقي.