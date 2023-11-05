شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلح بالتاريخ فى مواجهة طلائع الجيش اليوم بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، مواجهة طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile، متسلحًا بالتاريخ لخطف النقاط الثلاثة.

وتعد مباراة اليوم هي الواحدة والأربعين بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، حيث سبق أن تواجها في 40 لقاءً سابقا، حيث نجح الدراويش في تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما فاز طلائع الجيش في 10 مواجهات وحسم التعادل 14 لقاء بينهما.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 55 هدفًا خلال الـ40 مباراة الماضية، فيما سجل لاعبو طلائع الجيش 37 هدفا خلال المباريات السابقة.

يدرس إيهاب جلال اللعب بمهاجم صريح في المباريات المقبلة وإعادة باسم مرسى للتشكيل الأساسى بعدما فشل الفريق في التسجيل في المباراتين الماضيتين أمام فاركو والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، ومواجهة الداخلية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويعول مدرب الإسماعيلى على خبرات باسم مرسى للوصول إلى شباك المنافسين من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات التي لم يتذوقها الفريق هذا الموسم إلا في مباراة الاتحاد السكندرى.

كما يدرس إيهاب جلال في إعادة ياو أنور إلى مركز الجناح ومنح باسم مرسى الفرصة في المواجهات المقبلة، والاستفادة من سرعات ياو أنور على الأجناب.