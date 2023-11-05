شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصرى من مباراة البنك الأهلى يواصلون التدريبات.. على رأسهم مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللاعبون المستبعدون من مواجهة النادي المصري والبنك الأهلي في الجولة السادسة من دوري Nile، تدريباتهم تحت قيادة سعيد إبراهيم، مدرب الفريق، وذلك استعدادًا للفترة المقبلة.

واستبعد على ماهر 6 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي وفي مقدمتهم مروان حمدي، والذي جاء استبعاده بقرار من مجلس إدارة النادي بعد توقيع عقوبة على اللاعب بخصم مليون جنيه من مستحقاته عقب قيامه بالبصق على الجماهير في مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية.

وتضم قائمة المستبعدين كلاً من: مروان حمدي ـ إسلام عطية ـ محمد دبش أسامة الجزار ـ محمد شحاتة وأحمد ياسر.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوريnile ) ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وعليهم 8 أهداف.

ويتطلع فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر للفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من دوري NILE بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية فى الموسم الجاري.

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.