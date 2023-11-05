شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بنتائج رفع الأثقال البارالمبى فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، علي المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال بعد تحقيق 26 ميدالية متنوعة حتى الآن فى كأس العالم لرفع الأثقال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، خاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

جاءت الميداليات بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.