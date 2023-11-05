شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الأخير فى كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات اليوم الثالث والأخير من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام المنافسات في الجماعي والميكس والمختلط، ويشارك المنتخب المصري بثلاث مجموعات في هذه المنافسات.

وحقق المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.

ويشارك فى منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعب و 12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.