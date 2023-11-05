الأهلى يستعيد جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا بقيادة الشناوى ومعلول والشحات

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوى وعلى معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات، بعد غيابهم عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكان كولر قد قرر منح هؤلاء اللاعبين راحة من المشاركة فى مباراة الأهلى والمقاولون ضمن خطة إراحة النجوم الأساسيين بعد مشاركتهم فى عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.

يواصل محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا 3 مباريات مقبلة فى الدورى بسبب الإيقاف، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الأولى للدورى، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد، ومباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الثالثة للمسابقة، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف بجانب غيابه عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة.