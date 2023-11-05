شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى فى ذكرى رحيل والده: سيظل اسمك وساما على صدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، الذكرى العاشرة لرحيل والده الفريق مرتجى، الرئيس الأسبق للنادى الاهلى وكتب مرتجى عبر حسابه على تويتر، "مرت عشرة أعوام على رحيل أعظم وأحن أب علمنى معنى الأخلاق والقيم ورباني على احترام الصغير قبل الكبير تعلمت منه الكثير والكثير ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة ستظل في قلبي ووجداني وسيظل اسمك وساما علي صدري وحمل كبير علي كتفي. أسألك يا من لا يرد الدعاء أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة".