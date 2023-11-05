شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي حكما لمباراة صن داونز وسيمبا كوينز فى دوري أبطال السيدات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الأحد، بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية 2023، والتى ستقام خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 من الشهر ذاته فى كوت ديفوار. واختار الاتحاد الأفريقي الحكمة المصرية شاهندة المغربي لإدارة المباراة الثانية بالبطولة بين سيمبا كوينز وصن داونز، كما اختيرت أيضا المصرية يارا عاطف لتكون مساعد أول للمغربي في إدارة المباراة.

واجتازت المحكمتان المصريتان شاهندة المغربي ويارا عاطف، اختبارات "فيفا تيست" التي أقيمت على هامش إعداد المحكمات لبطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات.

ويشارك في البطولة 8 فرق وهم حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز، وهوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية الذي ضمن ظهوره الأول في البطولة.

هذا وبجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة، وسبورتنج كازابلانكا المغربي وأس ماندي المالي، وأمبيم داركوا الجامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.