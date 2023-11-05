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المصري يعقد الجمعية العمومية العادية فى الثاني من ديسمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي المصري للألعاب ، برئاسة كامل أبو علي، دعوة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك بمقر النادي ( فرع الضواحي 1- النادي الاجتماعي ) يوم السبت 2023/12/2، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي : 

 

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

 

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

 

البند الرابع:  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 

 

البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

* الحضور بالبطاقة الشخصية وبطاقة العضوية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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