شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة ببلدية المحلة يكشف حقيقة قطع إعارة لاعب الزمالك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة علوي، مدير الكرة بنادي بلدية المحلة، حقيقة قطع إعارة حسام أشرف لاعب الزمالك المعار إلى فريقه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألقه مع بلدية المحلة الفترة الأخيرة.

وقال علوي فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، حسام أشرف إعارته مستمرة لنهاية الموسم، وكذلك ماجد هاني وطارق وأحمد رجب كلهم إعارات لمدة سنة وأنديتهم لن تحتاجهم قبل هذا الوقت، وطبيعي أن يستمروا معنا لنهاية الموسم وبعد نهايته نبدأ التفاوض والقصة مغلقة ونرغب في استقرار الفريق.

وأضاف، "الحمد لله حصدنا 3 نقاط غالية من فريق قوى جداً وعنده استقرار، في مباراة الاتحاد تعادلنا بعد ما كنا كسبانين وكنا بحاجة للفوز في مباراة الأمس على فاركو وحققنا ذلك، الثقة والتركيز أهم شيء والمباريات الماضية أكدت أننا لدينا لاعبون مميزون، واشتغلنا على الشق البدني، واستفدنا من أخطاء مباراة الاتحاد السكندري، وهذا الفريق سيكون في مركز جيد بجدول الدوري.

واختتم قائلا، "أمامنا 28 يوماً قبل اللقاء المقبل أمام الداخلية، وسنعمل خلال فترة التوقف ولسه بدري على الدوري والفرق تقاتل بشراسة على الثلاث نقاط، والدولي تضم عدد مميز من المدربين الشباب واللاعبين المحترفين المميزين".