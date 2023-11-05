شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للونش وعبد الشافى فى مران الزمالك استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي وأحمد زكي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر. ويعاني محمد عبد الشافي وأحمد زكي من إصابات عضلية تسببت فى غيابهما عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية .

وأدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم، ويواصل "الونش" المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.