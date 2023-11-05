شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الثلاثى "أحمد فتوح، ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى" لاعبى الزمالك عن تدريبات الفريق الكروى التى اقيمت صباح اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

من جانبه، كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك فى تصريحات خاصة، أنه من طلب من الثلاثى عدم التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق لحين اتخاذ مجلس الإدارة قراره بخصوص المذكرة المقدمة ضدهم بسبب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مباراة زد الأخيرة في الجولة السادسة من دورى nile.

ومن المقرر أن يحسم اجتماع مجلس إدارة الزمالك، اليوم عقوبة الثلاثى أحمد فتوح ، ومحمد صبحى، بالإضافة إلى مصطفى الزنارى، بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد، وسيتم تحديد العقوبة بناءً على المذكرة التي تقدم بها عبد الواحد السيد مدير الكرة، عن الواقعة، حيث طلب المجلس من مدير الكرة تقرير عما حدث في المعسكر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر.