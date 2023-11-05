ليفربول يواجه لوتون تاون ونهائي الدوري الإفريقي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 5-11-2023، عدد من المواجهات الهامة على المستوى المحلي في الدوري المصري، والدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب مباريات مُثيرة بالدوري السعودي.

ففي الدوري المصري، يواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش، على ملعب الدراويش، ضمن منافسات الجولة السادسة، إلى جانب مواجهة قوية بين مودرن فيوتشر وإنبي، والمصري يصطدم بـ البنك الأهلي.

وفي الدوري السعودي، يلتقي فريق التعاون مع ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من "دوري روشن"، ويستضيف الحزم نظيره الوحدة، ويصطدم الرياض بـ الأهلي على ملعب "الأمير عبد الله الفيصلي".

كما يستضيف الوداد المغربي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي، على ملعب "مركب محمد الخامس".

وضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي، يحل أستون فيلا ضيفًا على نوتينجهام فورست على ملعب "سيتي جراوند"، ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون بملعب "كينلورث رود".

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، مباراة "الميرينجي" مع رايو فاييكانو، في الأسبوع الـ 12 من الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 1 HD".

مودرن فيوتشر ضد إنبي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 2 HD".

المصري ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة " ON Time Sports 2 HD".

الدوري السعودي

التعاون ضد ضمك، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الحزم ضد الوحدة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

الأهلي ضد الرياض، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

نهائي دوري السوبر الإفريقي

الوداد المغربي ضد صن داونز، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD SPORTS 1"، "beIN Sports HD"، "ON Time Sports"، "SSC HD".

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

لوتون تاون ضد ليفربول، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد ألميريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فالنسيا ضد غرناطة، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد أتلتيك بيلباو، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد فاليكانو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كالياري ضد جنوى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد ليتشي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيرونتينا ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد فيردر بريمن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

هايدنهايم ضد شتوتجارت، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

الدوري الفرنسي

ليون ضد ميتز، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ستراسبورج ضد كليرمون فوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

نانت ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة " beIN Sports HD Xtra 1".

موناكو ضد ستاد بريست، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".