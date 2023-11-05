رباعي الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أدى رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.‏

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.