كلوب يعلق على مستويات جوهرة ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على المستويات التي قدمها الجوهرة ستيفان بايتيتش مع الفريق، قبل تعرضه للإصابة مع الريدز.

وأكد كلوب في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو أن الجميع يُلاحظ الإمكانيات التي يتمتع بها ستيفان، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع ومميز.

وشدد المدرب الألماني على أن مشاركة بايتيتش مع الفريق مرة أخري ستكون وفقًا لقدراته البدنية خلال الفترة المقبلة.

تصريحات كلوب

تحدث يورجن كلوب عن المستويات التي يقدمها ستيفان بايتيتش، حيث قال: "هو يمتلك جودة وإمكانيات وموهبة مميزة، فالجميع يمكن رؤيته وهذا أمر لا يصدق، فيا له من لاعب رائع!".

وتابع: جسد بايتيتش لم يكن جاهزًا، لذلك علينا أن نبطئ في قرار مشاركته معنا مرة أخرى".

وأختتم: "ننتظر إلى أن يصبح كل شيء على ما يرام، ويقوم اللاعب بإعداد نفسه بدنيًا بصورة جيدة، وبعد ذلك يكون لدى ليفربول لاعبًا رائع".ا

ونجح بايتيتش، صاحب الـ 19 عامًا في المشاركة مع الريدز في 72 دقيقة مع الفريق خلال الموسم الحالي بجميع البطولات.

ويأتي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، كما أنه يواجه لوتون في الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.