ثنائي المقاولون في قائمة منتخب مصر للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت اختيارات وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تواجد ثنائي المقاولون العرب في قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر مغلق غدًا الإثنين بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.



ضمت قائمة المنتخب ثنائي المقاولون العرب محمد عبد الناصر ومهند محمد، ويستعد منتخب الشباب، لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.



وشارك مهند محمد مهاجم فريق 2005 بالمقاولون العرب في مباراة الفريق أمس أمام الأهلي حيث دفع به الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول.



ويعد محمد عبد الناصر اصغر لاعب شارك في الدوري الممتاز المصري بعدما دفع به الكابتن شوقي غريب في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي وهو من مواليد 2006.