اليوم.. الزمالك يعقد اجتماعًا مهمًا لبحث مصير "المغضوب عليهم"

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع مهم، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المثارة خلال الأيام الأخيرة، أبرزها موقف المدرب الكولومبي أوسوريو، ومصير الثلاثي المعاقب.

حيث تترقب جماهير نادي الزمالك ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات، سواء ببقاء، أو رحيل أوسوريو، ومصير الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى الفريق وتلقيه هزيميتن على التوالي.

كما من المنتظر أن يتم الإعلان عن موقف الثلاثي المستبعد من الفريق، وهم" أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي"، وذلك بعد الواقعة المشينة التي قام بها الثلاثي والخروج من دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد التي خسرها الأبيض.

في سياق متصل تجرى اتصالات بين مسؤولي نادي الزمالك وعدد من المدربين، ومنهم السيويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق، لتولي المهمة الفنية لفريق الكرة.

وقال الإعلامي أمير هشام، على قناة النهار، هناك تواصل بين إدارة نادي الزمالك والسويسري جروس.

وتابع هشام، "أبدى جروس موافقته وطلب الحصول على مباريات الفريق الأخيرة، وهناك موافقة على تخفيض راتبه، وسوف يتابع مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

وأضاف: جروس استفسر عن المسؤولين في الوقت الحالي، خصوصًا أنه كان لديه مشاكل مع مرتضى منصور، الرئيس السابق، وتم طمأنته، والمدير الفني حال حضوره سوف يتواجد بجهازه الفني بالكامل.