قائمة منتخب مصر للشباب استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وائل رياض "شيتوس" المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة اللاعبين المختارة لخوض المعسكر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب من وائل رياض، وعلاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

قائمة منتخب مصر للشباب

قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر نوفمبر

في حراسة المرمي: عبد المنعم تامر، محمد عبد الفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبد الله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.