شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة يد الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى القائمة التى ستغادر اليوم إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، والتى تقام خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد راضى - محسن رمضان - إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدى - نبيل شريف - عبد الرحمن حميد - سيف هاني. ويرأس بعثة الفريق حمد الغزاوي عضو المجلس، وحرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" الأهلي مع النور السعودي الثلاثاء 7 نوفمبر الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية. الأهلي مع برشلونة يوم الخميس 9 من نوفمبر الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية. مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا). المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا). المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا). المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).

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