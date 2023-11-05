شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات أحمد ياسر ريان أمام الأهلى فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من دورى Nile.

وغاب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا أمام بيراميدز بعد شكواه من آلام فى الركبة، لذا فضل أيمن الرمادى استبعاده من المواجهة ليكون جاهزا للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد ياسر ريان في تدريبات سموحة مساء الأحد، بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته للدخول في قائمة سيراميكا لمواجهة الأهلى يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما.

ورفض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، منح لاعبيه راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز التي أُجريت مساء الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، حيث سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.