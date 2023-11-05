شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: لا يوجد بند لقطع إعارة أحمد القندوسى.. وهذا سبب تألقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، عن موقف أحمد القندوسي لاعب الفريق من العودة للنادي الأهلي خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال البطاوي، فى تصريحات إذاعية لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر الشباب والرياضة، "اللى فارق مع القندوسي فى سيراميكا وسبب تألقه هو التحرر الذي يملكه فى أرض الملعب، بناءً على تعليمات أيمن الرمادي مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط".

وأضاف، "القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر وثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز اخلاقيا وفنيا".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلا، "إعارة القندوسي معنا لمدة سنة، ولا يوجد بند ينص باحقية الأهلي قطع الاعارة، ولا يوجد أولوية بيع لصالح سيراميكا".