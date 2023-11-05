شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب الضرائب لرفع الحجز على أرصدة النادى فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو نادي الزمالك اتصالاتهم مع مسئولى مصلحة الضرائب، فى محاولات لرفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك، بسبب الضرائب المتأخرة عن القلعة البيضاء.

واقترح مسئولو نادى الزمالك سداد المستحقات الخاصة بالضرائب على دفعات بنظام الأقساط، حتى يستطيع النادى الوفاء بباقى الالتزامات المالية على الزمالك، ومنها سداد الغرامات الموقعة عليه من الاتحاد الدولى، ليتمكن من حل أزمة إيقاف القيد.

يذكر أن ديون النادى وصلت إلى مليار و 52 مليون جنيه، منها 737 للضرائب، و 23 مليونا للتأمينات الاجتماعية، و57 مليون للاعبي الكرة، وبالإضافة إلى دائنين مختلفين.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً اليوم، الأحد، لحسم مصير الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للفريق بعد تراجع مستوى الفريق الفترة الأخيرة.

كما سيشهد الاجتماع اتخاذ قرار بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بناءً على طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة، بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدورى.

كان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أكد أنه سيتم حسم مصير الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، سواء بالاستمرار أو الرحيل، وانتهاء عصر القرارات الفردية وأصبحت القرارات الجماعية شعار المرحلة المقبلة.