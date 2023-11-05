شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا يفتش عن حلول للنقص العددي فى أسوان قبل مواجهة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث المدير الفنى عن حل لأزمة نقص اللاعبين فى بعض المراكز خاصة فى وسط الملعب والخط الخلفى، إضافة إلى العمل على تطوير مستوى لاعبى الخط الامامى والمهاجمين.
وأضاف أن مواجهة we غدا ستكون قوية للغاية فى ظل اشتعال الصراع بدورى المحترفين، مشيرا ألى أنه مازال يحتاج المزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وامكانياتهم لتوظيفهم بشكل مناسب يخدم مصلحة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وحقق أسوان فوزه الأول على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة.
وتسلم زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلا من تامر ابوجبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى.
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