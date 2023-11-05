لحين حسم العقوبة.. الزمالك يمنع «ثلاثي الأزمة» من خوض التدريبات

الشارقة - اميمة ياسر -

تغيب الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات الفريق صباح اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، فى تصريحات خاصة، أنه من طلب من الثلاثى عدم التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق لحين اتخاذ مجلس الإدارة قراره بخصوص المذكرة المقدمة ضدهم بسبب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مباراة زد الأخيرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وسيعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا اليوم لحسم عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى، بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

ومن المقرر أن يتم تحديد العقوبة بناءً على المذكرة التي تقدم بها عبد الواحد السيد، عن الواقعة، حيث طلب المجلس من مدير الكرة تقرير عما حدث في المعسكر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى التدريبات اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر.