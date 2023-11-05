أحدهم مصري.. 3 مرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

لا يمر نادي الزمالك بأفضل أحواله خلال الموسم الحالي، مع تذبذب المستوى وتراجع النتائج على كافة الأصعدة، محليا وقاريا، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وتعرض الزمالك للهزيمة في آخر مباراتين من الدوري المصري على يد إنبي ثم زد إف سي بنفس النتيجة 1-2.

وأفادت تقارير صحفية بأن أوسوريو بات على أعتاب الرحيل عن تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، لكن القرار سيتم اتخاذه على الأرجح بعد لقاء بيراميدز المرتقب في نصف نهائي كأس مصر 2023، يوم الأربعاء المقبل.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اختيار مدرب جديد لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات إذاعية، أكد شوبير وجود رغبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لإقالة أوسوريو والتعاقد مع مدير فني جديد، يُعيد الفريق إلى المسار الصحيح مرة أخرى.

وقال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "هناك 3 مدربين مرشحين وبقوة لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، وكلهم سبق لهم قيادة الفريق خلال وقت سابق، وعلى رأسهم المصري حسام حسن".

وكان حسام حسن قد عمل مدربا للزمالك في ولايتين سابقتين، لكنه وطوال مسيرته التدريبية لم ينجح في التتويج بأي لقب سواء مع الأبيض أو غيره من الأندية مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز وغيرهم.

وأضاف الإعلامي: "يوم الأحد سيكون هو الحاسم في ملف أوسوريو، ستتم مناقشة كافة الأمور مع المدرب ودراسة المستحقات المتأخرة له وآلية سداد الشرط الجزائي حال الاستقرار على رحيله".

وتابع: "هناك أيضا المدرب السويسري كريستيان جروس، بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون، لكن الأخير في قائمة المدربين المفضلين لدى إدارة الزمالك".

وكان كارتيرون قد عمل مدربا للزمالك في ولايتين سابقتين حقق خلالهما عدة نجاحات وقاد الفريق لألقاب الدوري المصري والسوبرين المحلي والقاري.

كما أعاد جروس الزمالك لمنصات التتويج القارية وقاد الفريق لكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه خلال العام 2019.