شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تحرز ذهبية كرة القدم في ألعاب الأمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياغو - رويترز

فازت البرازيل بالميدالية الذهبية في منافسة كرة القدم بدورة ألعاب الأمريكيتين بعد التغلب 4-2 بركلات الترجيح على تشيلي صاحبة الضيافة، في المباراة النهائية الليلة الماضية.

ووضع ماكسيميليانو جيريرو تشيلي في المقدمة، عندما أحرز هدف السبق مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، ثم عادل رونالد كاردوسو النتيجة في الدقيقة 83.

وكان هدف البرازيل أول هدف يهز شباك مرمى منتخب تشيلي خلال البطولة.

ونجح حارس مرمى البرازيل ميكائيل بونتيس في التصدي لركلتي ترجيح قبل أن يتقدم ويسدد بنجاح ركلة الترجيح التي ضمنت لبلاده الفوز والتتويج.