شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الإمارات بطل آسيا للرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المنتخب الوطني للسيدات الفوز بكأس آسيا لسباعيات الرجبي بعد فوزه في على منتخب الهند 26-5، في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل منتخب السيدات إلى سلسلة سباعيات آسيا.

كان منتخبنا قد تأهل للدور نصف النهائي متصدراً المجموعة الأولى ونجح في الفوز على منتخب جوام بنتيجة 36-7، في الدور نصف النهائي.

وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة البعثة: «هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد من لاعبات المنتخب من أجل تحقيق الهدف والوصول للنهائي والفوز بالبطولة والتأهل لسلسلة السباعيات».

وقالت شوق أهلي لاعبة المنتخب: «فخورة بالأداء الاستثنائي للمنتخب والفوز بالبطولة، وهذا الفوز هو نتاج التحضير الجيد وروح الفريق الرائعة، وقدمنا مستوى متميز في كل مباريات البطولة والتي تؤكد إصرارنا للوصول للنهائي والعودة بالكأس، والجميع متحمس للمشاركة في بطولة سلسلة آسيا لسباعيات الرجبي».