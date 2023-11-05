ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم بث مباشر اليوم بالدوري الإفريقي

مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم بث مباشر اليوم بالدوري الإفريقي ، ومواجهة اليوم بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي ليست مجرد مباراة عادية في عالم كرة القدم. إنها نهائي مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وهي إحدى أبرز البطولات القارية في القارة الإفريقية. ستكون هذه المواجهة تاريخية ومهمة لكلا الفريقين ولعشاق اللعبة على حد سواء.

فريق الوداد المغربي يدخل هذا النهائي بعد مسار جيد في البطولة. تخطى الوداد عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي بعد مباراة إياب شهدت تألقًا كبيرًا من جانب الفريق. فاز الوداد بهدف نظيف في المباراة الذهاب على أرضه، وبعد التعادل 1-1 في مباراة الإياب، نجح في الفوز بركلات الترجيح 5-4 ليصل إلى النهائي. الوداد يملك تاريخاً طويلًا من المشاركة في البطولات الإفريقية ولديه خبرة قوية في هذا السياق.

من ناحية أخرى، صن داونز الجنوب إفريقي قدم أيضًا أداءً مميزًا خلال البطولة. نجح الفريق في إقصاء النادي الأهلي المصري في نصف النهائي بعد تعادله بدون أهداف في مباراة الإياب بالقاهرة، بعدما فاز بلقاء الذهاب بهدف نظيف. صن داونز يعتمد على خط دفاع قوي ولديه القدرة على اللعب بأمانة في المباريات الكبيرة.

يُذكر أن هذا النهائي ليس الأول بين الوداد وصن داونز، إذ التقيا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على أرض الوداد، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 2-2. وفي تلك المرة، كان الوداد هو الفريق الذي تأهل إلى النهائي بفضل تسجيله هدفين في ملعب الخصم.

من المتوقع أن تكون مباراة اليوم مثيرة ومتوترة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار والظفر باللقب. كلا الفريقين يمتلكان جماهيراً كبيرة ومتحمسة، وسيتابع الملايين هذه المباراة عبر شاشات التلفزيون ووسائل البث المباشر. إنها لحظة كبيرة لعشاق كرة القدم وفرصة للاستمتاع بكرة القدم الإفريقية على أعلى مستوى.

تستحق مباراة النهائي هذه كل الترقب والاهتمام، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة للتاريخ تُحفر في ذاكرة عشاق كرة القدم. سنشهد منافسة قوية بين الفريقين، وستظهر مهارات وروح الفريقين في تلك الموقف الكبير. ترقبوا هذا النهائي الحماسي واستمتعوا بأفضل ما تقدمه كرة القدم الإفريقية.

موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتمثل هاتان المواجهتان ذهابًا وعودة قيمة خاصة للفريقين، فمَن سينجح في الظفر باللقب سيضمن 4 ملايين دولار كمكافأة، أما الخاسر فسيحصل على 3 ملايين دولار، من المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 11 نوفمبر الجاري.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي بث مباشر

تُنقل مباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الإفريقي عبر مختلف القنوات العربية المفتوحة كما هو الحال منذ انطلاق أحدث بطولات الكاف، وستكون المباراة مذاعة من خلال قناة الرياضية المغربية، كما يمكن متابعتها عبر قناة أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس المصرية، بالإضافة إلي beIN Sports.

معلق مباراة الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي السوبر الإفريقي اليوم

قررت مجموعة قنوات بي إن سبورت، إسناد التعليق لمباراة ذهاب نهائي السوبر الإفريقي المقرر له اليوم على ستاد الملك محمد الخامس بين الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، إلى المعلق جواد بدة، وفي قنوات أبوظبي الرياضية، سيعلق عامر عبد الله على النهائي، فيما سيقوم بالتعليق على قنوات أون تايم سبورت المعلق الكبير حاتم بطيشة، وعبر الرياضية المغربية سيعلق هشام فرج.