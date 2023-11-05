عمر مرموش.. فرعون مصري يتألق في أوروبا ويعادل رقم محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الموسم الجاري 2023/2024، بزوغ فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية، وخاصة في الدوري الألماني حيث يتوهج لاعب منتخب مصر عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

حيث نجح عمر مرموش في التسجيل للمباراة الثالثة علي التوالي وذلك خلال مباراة فريقه أمس السبت، مع مضيفه يونيون برلين، بعدما أحرز عمر مرموش هدفين قاد بهما فرانكفورت للفوز على بنتيجة 3-0، على ملعب استاد آندر آلتن فورستيري، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وتعتبر ثنائية مرموش التي أحرزها أمس في أول 14 دقيقة من عمر المباراة هي الأولي في الدوري الألماني التي يسجلها لاعب من فرانكفورت منذ ألبرت ستريت في نوفمبر 2006.

ووصل عمر مرموش بثنائيته مساء أمس إلى 10 أهداف خلال 17 مباراة شارك فيها مع الفريق الألماني بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، ليسجل أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية، حيث لم يسبق له أن سجل عددا أكبر من الأهداف في أي موسم من المواسم السابقة.

عمر مرموش يعادل رقم محمد صلاح

بعدما رفع الدولي المصري عمر مرموش رصيده إلى 10 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في 17 مباراة عادل بذلك نفس عدد أهداف مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في كل البطولات هذا الموسم .

وبات فريق آينتراخت هو أفضل فريق في مسيرة مرموش بالدوري الألماني، كونه سجل 5 أهداف في 41 مباراة بقميص فولفسبورغ و3 أهداف في 21 لقاء رفقة شتوتغارت.