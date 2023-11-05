أبرزهم نيمار ورونالدينيو.. مارسيلو ضمن قائمة أساطير توجوا بـ دوري أبطال أوروبا وليبرتادوريس

ياسر رشاد - القاهرة - قاد الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، فريقه فلومينينسي للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس، بعد الفوز على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب ماراكانا، أمس السبت.

ونجح مارسيلو، نجم ريال مدريد السابق وفلومينينسي الحالي في أن ينضم لقائمة من اللاعبين الذين نجحوا في الجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الليبرتادورس.

أساطير فاز بـ دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس

يأتي على رأس هذه القائمة اللاعب كافو، والذي نجح في الحصول على الشامبيونزليج في 2007 مع ميلان الإيطالي، بجانب فوز بكأس ليبرتادورس مع كروزيرو ساو بولو في 1992 و1993.

فيما يحل الأرجنتيني بابلو سورين، في المرتبة الثانية، حيث حصل على دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس في موسم 1995/1996، بجانب تتويجه بلقب ليبرتادوريس مع ريفر بليت في 1996.

فيما ثالث لاعب وهو الحارس البرازيلي ديدا، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال عامي 2003 و2007 مع ميلان، لكنه توج بلقب كوبا ليبرتادوريس مع كروزيرو في عام 1997.

ديدا

فيما يأتي رابع القائمة اللاعب روكي جونيورز، والذي فاز بكأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال في 1999، بينما حصل على دوري الأبطال مع ميلان في 2003.

ونجح اللاعب الأرجنتينى والتر صامويل في التتويج على كأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال مع بوكا جونيورز عام 2000، وتشامبيونزليج مع إنتر ميلان عام 2010.

وأيضًا المهاجم الأرجنتينى كارلوس تيفيز، والذي توج بدورى الأبطال مع مانشستر يونايتد عام 2008، بجانب كأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز عام 2003.

بينما يحل البرازيلى دانيلو سادسًا في قائمة اللاعبين الذين جمعوا بين بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال.

دانيلو

فقد فاز دانيلو بكأس ليبرتادوريس مع سانتوس في 2011، كما توج دوري الأبطال مع ريال مدريد عام 2016.

كما حل نيمار جونيور، لاعب برشلونة وسانتوس وباريس سان جيرمان السابق، والهلال السعودي الحالي، بعدما فاز مع البلوجرانا بدوري أبطال أوروبا في 2015، بجانب تحقيق كأس الليبرتادوريس مع سانتوس في 2011.

نيمار جونيور

فيما يأتي البرازيلي رونالدينيو في قائمة اللاعبين الذين جمعوا بين البطولتين، حيث توج الساحر البرازيلي بكأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو في 2013، كما حقق دوري الأبطال مع برشلونة في 2006.

رونالدينيو

ويعد البرازيلي مارسيلو آخر لاعب في قائمة اللاعبين الذين حصلوا على اللقبين في مسيرتهما، فقد توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في خمس مرات بجانب تتويجه بكأس ليبرتادوريس في 2023 مع فلومينينسي البرازيلي.