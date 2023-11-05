الاتحاد السعودي يستقر على قائمة الأجانب في مونديال الأندية.. عودة حجازي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن قائمة اللاعبين الأجانب لفريق الاتحاد السعودي، المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي شهدت عودة أحمد حجازي.

وبحسب صحيفة “سبورت 24” السعودية، فإن نونو سانتو مدرب الاتحاد، استقر على ضم الدولي المصري أحمد حجازي، ضمن قائمة الأجانب في كأس العالم للأندية 2023.

وأوضحت الصحيفة أن سانتو قرر اللاعبين الأجانب في قائمة كأس العالم للأندية الذي سينطلق الشهر المقبل، وهم:

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1- ‏الحارس البرازيلي جروهي.

2- المصري أحمد حجازي.

3-‏البرازيلي لويز فيليبي.

4- الفرنسي نجولو كانتي.

5- فابينيو تافاريس.

6- الفرنسي كريم بنزيما.

7- البرتغالي جواو فيليبى جوتا.

8- المهاجم البرازيلي رومارينيو.

9- البرازيلي إيغور كورونادو.

10- المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأشارت الصحيفة، أنه بحسب قوانين الاتحاد السعودي، فإن الاتحاد غير محدد بعدد معين ويمكنه المشاركة بجميع اللاعبين الأجانب الـ10 الذي يضمهم الفريق.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي سيواجه أوكلاند سيتي، في المواجهة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.