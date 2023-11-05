إحصائية مميزة لـ بيلينجهام مع ريال مدريد.. يتفوق على رونالدو وبنزيما

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إحصائية مميزة للإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد، يتفوق فيها على الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وانضم جود بيلينجهام، إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ10 أهداف.

وطبقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيلينجهام تفوق على ثنائي ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، من حيث الانطلاقة الأفضل.

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وأوضحت أن بيلينجهام سجل مع ريال مدريد 13 هدفًا في جميع المسابقات، بنسبة مساهمة وصلت إلى 44.8%، ويأتي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وساهم رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014/2015 بنبسبة مئوية تصل إلى 37.6% من أهداف النادي بتسجيل 61 هدفًا.

وأضافت أن الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، يأتي في المركز الثالث، بنسبة مساهمة وصلت 37% خلال موسم 2021/2022، بتسجيل 44 هدفًا.