نجم الاهلي المحترف يطلب الرحيل في يناير

طلب نجم الاهلي المحترف، التونسي محمد الضاوي كريستو الرحيل عن الفريق في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وبحسب التقارير الصحفية فإن محمد الضاوي كريستو طلب من إدارة النادي الاهلي الرحيل عن القلعة الحمراءن والعودة إلى الدوري التونسي للحصول على فرصة أكبر في المشاركة.

وابتعد كريستو عن المشاركة مع الاهلي خلال الفترة الماضية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

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وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قد رفض رحيل الاعب في الميركاتو الماضي على الرغم من تلقيه عدداً من العروض المحلية والخارجية، في ظل حاجة الفريق لخدماته.

وجدد كريستو طلب رحيله عن الاهلي مع اقتراب الميركاتو الشتوي، خاصة أن اللاعب لم يظهر مع الفريق سوى في دقائق قليلة منذ بداية الموسم.

وابدى كريستو غضبه من عدم المشاركة أمام المقاولون العرب، على الرغم من حصوله على وعد من الجهاز الفني بالمشاركة كبديل في الشوط الثاني.