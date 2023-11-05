اخبار الرياضه

هل يحق لـ الاهلي استعادة القندوسي في يناير؟

0 نشر
0 تبليغ

أحمد قندوسي - الأهلي

أحمد قندوسي - الأهلي

كشف نادي سيراميكا كلوباترا حقيقة عودة احمد القندوسي إلى النادي الاهلي مرة اخرى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا في تصريحات إذاعية: “أحمد القندوسي يشكل الفارق مع الفريق، وأكثر ما يميزه هو التحرر الذي يملكه في أرض الملعب بناء على تعليمات أيمن الرمادي مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط”.

وتابع: “القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الاهلي، واثبت نفسه معنا هو بالفعل لاعب ممتاز أخلاقياً وفنياً”.

أقرأ أيضًا..  الزمالك يقترب من استعادة محبوب الجماهير وشيكابالا كلمة السر

وواصل: “الفوز على بيراميدز كان مهماً بعد الخسارة من طلائع الجيش، الفريق السماوي صعب ولم يخسر في الدوري

واختتم تصريحاته قائلاً: “إعارة القندوسي معنا لمدة عام، ولا يوجد بند بأحقية الاهلي في قطع الإعارة ولا يوجد أولوية بيع لصالح نادي سيراميكا كليوباترا”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا