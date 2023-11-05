مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ريمس في الدوري الفرنسي

تواجد النجم الدولي المصري مصطفى محمد على رأس تشكيله نانت لمواجهة نظيرة ريمس ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وأعلن بيير أريستوي المدير الفني لنادي نانت عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ريمس في الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق نانت لمواجهة ريمس على ملعب “لا البوجوار”، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

أقرأ أيضاً- مدرب آينتراخت يتغنى بـ مرموش بعد تألقه في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل نانت لمواجخة ريمس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: كوكو – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – نيكولا بالوا

الوسط: ميرلين – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

وفي الهجوم: أدسون – مصطفى محمد – موسيس سيمون

Tweets by FCNantes

ويحتل نانت المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ستاد ريمس، فى المركز الخامس، برصيد 17 نقطة، ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة.