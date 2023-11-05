تجميد وبيع.. الزمالك يوقع عقوبات رادعة على ثلاثي الفريق

ترددت أنباء خلال الدقائق القليلة الماضية، حول وجود قرار من جانب نادي الزمالك، بخصوص معاقبة ثلاثي الفريق الكروي الأول، بعد الأزمة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني بنادي الزمالك، قد قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، من مواجهة زد يوم الجمعة في بطولة الدوري.

ونشبت أزمة قوية في الزمالك بسبب الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، بعد خروجهم دون إذن مسبق والسهر قبل مواجهة الفريق أمام زد، والتي خسرها بهدفين لهدف.

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وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ظهر اليوم الأحد، عن استبعاد الثلاثي من التدريبات الجماعية للفريق، لحين التحقيق معهم.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك، يتجه إلى تجميد الثلاثي لنهاية الموسم، وعدم التجديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وأوضحت أن فيما يخص مصطفى الزناري، تفكر الإدارة في رحيله على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.