وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب للدخول في معسكرا مغلقا غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2006، قائمة الفراعنة للدخول في معسكرا مغلقا بداية من غدا الإثنين.

ويستعد منتخب الشباب لخوض بطولة شمال أفريقيا، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: عبد المنعم تامر، محمد عبد الفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبد، العزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبد الله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.