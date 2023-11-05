بفرمان كولر.. شوبير يكشف قرار صادم ضد أفشة بعد واقعة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرار الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر بتغريم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد اعتراضه على الخروج في مواجهة المقاولون العرب أمس.

وكان الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي: "أفشة زعل وهو خارج، بعد استبداله في مواجهة المقاولون، ومكنش ليه حق في انفعاله واعتراضه، رغم أنه كان كويس جدا، خلى كولر بصله وقاله مالك فيه أيه زعلان ليه".

أضاف: "اللي عمله أفشة هيعرضه للعقوبة وخصم فلوس من راتبه، لأن هو ده النظام واللي بيحصل في الأهلي، وكولر مبيهزرش في الحته دي".